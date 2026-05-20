Mirza Duran pravosnažno osuđen na 43 godine zatvora zbog ubistva Nadire Sahačić

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine dugotrajnog zatvora zbog brutalnog ubistva Nadira Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane.

Kako je saopćeno, vijeće Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH odbilo je žalbe branitelja optuženog i punomoćnika oštećenih te potvrdilo presudu Kantonalnog suda u Sarajevu od 9. septembra 2025. godine. Time je presuda postala pravomoćna.

Duran je proglašen krivim za krivično djelo ubistva iz člana 166. stav 2. tačka a) Krivičnog zakona Federacije BiH.

Prema optužnici, Duran je u noći između 18. i 19. augusta 2024. godine ušao u stan šezdesetogodišnje Nadire Sahačić, koju nije poznavao, nakon čega ju je brutalno napao, a potom ubio nožem.

Tijelo ubijene pronašao je njen sin Alden, a svjedoci su tokom suđenja opisali jeziv prizor u stanu i zgradi.