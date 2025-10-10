Ministar Ramo Isak na obilježavanju Dana Sudske policije Federacije BiH

Ali Huremović

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i sekretarka Ministarstva Rijada Halilović prisustvovali su svečanosti povodom obilježavanja Dana Sudske policije Federacije BiH, održanoj na poziv predsjednice Vrhovnog suda FBiH Vesne Stanković-Ćosović i direktora Sudske policije Dženada Groše.

Ministar Isak čestitao je svim pripadnicima Sudske policije njihov dan, naglasivši važnost ove institucije u očuvanju pravne sigurnosti i vladavine prava. Istakao je profesionalizam, posvećenost i odgovornost službenika Sudske policije, koji svakodnevno doprinose sigurnosti i funkcionisanju pravosudnog sistema Federacije BiH.

Tokom svečanosti, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Policijska akademija FMUP-a dobili su Reljefne ambleme Sudske policije kao znak zahvalnosti za uspješnu saradnju i podršku.

Zahvaljujući na priznanju, Isak je poručio da će Ministarstvo i dalje biti pouzdan partner Sudskoj policiji u jačanju sigurnosnog sistema i međuinstitucionalne saradnje.
„Ovo priznanje potvrđuje da smo na pravom putu – putu zajedništva, odgovornosti i rada za sigurniju budućnost svih građana Federacije BiH. Čestitam svim pripadnicima Sudske policije njihov dan, uz duboko poštovanje prema svemu što čine za očuvanje reda i pravde“, poručio je ministar Isak.

pročitajte i ovo

BiH

Dm povlači proizvod zbog mogućeg zdravstvenog rizika

Istaknuto

Novi udes na kružnom toku Brčanska Malta: Olakšanje ili stalni problem?

BiH

Ročište o produženju pritvora članovima udruženja “Panter” u ponedjeljak

Istaknuto

Ulaganja u vodoprivredu u Živinicama, Srebreniku i Kladnju 843.000 KM

Tuzla i TK

Pčelari i mali proizvođači iz cijele BiH okupili se na Sajmu u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]