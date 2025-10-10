Ministar Ramo Isak na obilježavanju Dana Sudske policije Federacije BiH

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i sekretarka Ministarstva Rijada Halilović prisustvovali su svečanosti povodom obilježavanja Dana Sudske policije Federacije BiH, održanoj na poziv predsjednice Vrhovnog suda FBiH Vesne Stanković-Ćosović i direktora Sudske policije Dženada Groše.

Ministar Isak čestitao je svim pripadnicima Sudske policije njihov dan, naglasivši važnost ove institucije u očuvanju pravne sigurnosti i vladavine prava. Istakao je profesionalizam, posvećenost i odgovornost službenika Sudske policije, koji svakodnevno doprinose sigurnosti i funkcionisanju pravosudnog sistema Federacije BiH.

Tokom svečanosti, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Policijska akademija FMUP-a dobili su Reljefne ambleme Sudske policije kao znak zahvalnosti za uspješnu saradnju i podršku.

Zahvaljujući na priznanju, Isak je poručio da će Ministarstvo i dalje biti pouzdan partner Sudskoj policiji u jačanju sigurnosnog sistema i međuinstitucionalne saradnje.

„Ovo priznanje potvrđuje da smo na pravom putu – putu zajedništva, odgovornosti i rada za sigurniju budućnost svih građana Federacije BiH. Čestitam svim pripadnicima Sudske policije njihov dan, uz duboko poštovanje prema svemu što čine za očuvanje reda i pravde“, poručio je ministar Isak.