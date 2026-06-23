Ćudić u Vijeću Evrope: Novak Đukić slobodno živi u Srbiji, a žrtve Tuzlanske kapije čekaju pravdu

Na sjednici Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope razmatra se rezolucija o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji, a tokom rasprave obratila se i Sabina Ćudić.

Ćudić je podsjetila da je još 2025. godine tražila da se izvještaj o stanju demokratskih institucija u Srbiji dostavi Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, te je u svom obraćanju problematizovala pitanje odnosa Srbije prema procesuiranju ratnih zločina.

Posebno se osvrnula na činjenicu da Srbija, kako je navela, od 2024. godine nema imenovanog tužioca za ratne zločine, ali i na slučaj Novaka Đukića, osuđenog za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji.

Govoreći o ovom slučaju, Ćudić je navela da je Đukić pred Sudom Bosne i Hercegovine, na osnovu komandne odgovornosti, osuđen za zločin na Tuzlanskoj kapiji, gdje je ubijena 71 mlada osoba, a više od 150 osoba ranjeno. Prvobitna kazna od 25 godina zatvora kasnije je preinačena na 20 godina, ali se Đukić nikada nije odazvao na izdržavanje kazne.

Prema riječima Ćudić, Đukić i danas živi u Srbiji kao bjegunac od pravosuđa, dok vlasti Srbije ne pokazuju spremnost da ovaj slučaj riješe u skladu s principima vladavine prava.

“Srbija koja štiti ubicu djece ne može istovremeno tvrditi da je posvećena vladavini prava i evropskim vrijednostima”, poručila je Ćudić u obraćanju pred Parlamentarnom skupštinom Vijeća Evrope.

Ona je ocijenila da se Srbija, ignorisanjem presuda i izostankom konkretnih poteza u predmetima ratnih zločina, ne suočava samo s problemom u odnosima s Bosnom i Hercegovinom i drugim susjedima, nego i s vrijednostima na kojima počiva moderna Evropa.

Ćudić je naglasila da pitanje ratnih zločina i zaštite osuđenih osoba mora biti jedan od ključnih kriterija u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji.

“Dok Novak Đukić slobodno živi u Srbiji, odgovor na pitanje koliko je Srbija blizu Evropskoj uniji mora biti identičan onome koliko je Srbija daleko od pravde za žrtve ratnih zločina”, poručila je Ćudić.