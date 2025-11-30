Halilagić o “ponderisanju Sabine Ćudić”: Tuzlanskom kantonu treba uzeti sve, a ne vratiti ništa!?

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić reagovao je na izjave predsjednice „Naše stranke“ Sabine Ćudić, koja je u nedavnom javnom nastupu tvrdila da je „350 miliona maraka prebačeno sa Kantona Sarajevo, većinski na Tuzlanski kanton“, te da građani ovog kantona „nisu osjetili skok kvalitete života od 350 miliona KM“. Halilagić je takve navode ocijenio netačnim i zlonamjernim.

Prema njegovim riječima, izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, koje su godinama dovodile do neravnopravnog položaja kantona, pa i Tuzlanskog, nisu rezultirale nikakvim enormnim prilivima za TK. On podsjeća da je upravo Kanton Sarajevo, zahvaljujući koeficijentu koji je godinama bio postavljen na dva, odnosno 1,9658, nepravedno ostvarivao milijarde maraka prihoda na teret drugih kantona.

Halilagić naglašava da je procjena o umanjenju prihoda Kantona Sarajevo za oko 350 miliona maraka u posljednje tri godine tačna, ali odbacuje tvrdnju Sabine Ćudić da je taj iznos „većinski prebačen“ na Tuzlanski kanton. Ističe da je Tuzlanski kanton u istom periodu ostvario povećanje prihoda od približno 70 miliona KM ukupno, odnosno nešto više od 20 miliona maraka godišnje.

Dodatna sredstva, pojašnjava Halilagić, nisu predstavljala prostor za „skok kvaliteta života“, već su usmjeravana na isplatu porodiljskih naknada uvedenih 2022. godine, i to samo dijelom pokrivenih povećanim prihodima.

„Povećanje prihoda po osnovu izmjene koeficijenta raspodjele u Budžetu TK za period 2023–2025. godine planirano je i izvršavano za isplatu dijela obaveza po osnovu naknada majkama porodiljama – 1.000 KM mjesečno“, naveo je Halilagić, uz podatke:

– 2023. godina: 28.325.809,41 KM

– 2024. godina: 27.120.080,61 KM

– 2025. godina: 27.700.000,00 KM

On ističe da ni ova povećanja nisu bila dovoljna ni za pokrivanje porodiljskih naknada u cijelosti, a kamoli za druge projekte koje spominje predsjednica „Naše stranke“.

„Evidentno je da prihodi ostvareni po osnovu uvećanja koeficijenta raspodjele prihoda od indirektnih poreza nisu bili dovoljni za isplatu niti navedenih naknada porodiljama, prava koje smo uveli 2022. godine, kamoli ne za famozni ‘skok kvaliteta života’ – kako to nevješto Ćudićka imputira“, poručio je Halilagić.

Na kraju je dodao da bi se, u odnosu na doprinos koji daje, Tuzlanskom kantonu trebalo vraćati osjetno više sredstava. „U odnosu na ono koliko daje i doprinosi, Tuzlanskom kantonu se treba puno više vratiti. Bolje da ne otvaramo temu sa fotografije i ‘skoku kvaliteta’ puteva“, rekao je Halilagić.