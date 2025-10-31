Naša stranka o sigurnosnoj situaciji u TK: Najavljena press konferencija u Tuzli

Ali Huremović
Naša stranka najavila je press konferenciju u Tuzli na temu odgovornosti za narušenu sigurnosnu situaciju i povjerenje u institucije u TK.

Povodom aktuelnog slučaja trgovine ljudima i podvođenja maloljetnica smještenih u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, koji je uznemirio javnost u cijelom kantonu, Naša stranka je najavila press konferenciju na temu „Odgovornost za narušenu sigurnosnu situaciju i povjerenje u institucije u TK“.

Press konferencija će biti održana u petak, 1. novembra, u 10 sati, u prostorijama Naše stranke u Tuzli (Turalibegova 30).

Na konferenciji će govoriti Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke, Jasmin Kadić, predsjednik Kantonalnog odbora Naše stranke u TK, te Amra Nadarević-Vodenčarević, zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Ispred Naše stranke TK su se oglasili i saopštenjem:
Navođenjem maloljetnica iz Doma za nezbrinutu djecu na prostituciju nije samo policijski skandal, to je moralni slom sistema i brutalna izdaja povjerenja koje građani, uključujući i djecu, imaju u državu i njene institucije.

Podsjećamo, Kantonalno tužilaštvo TK zatražilo je pritvor za osam osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima i iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije, među kojima su i četiri policijska službenika MUP-a TK. Djevojčice su, prema navodima Tužilaštva, bile smještene u socijalnim ustanovama, uključujući i Prihvatilište Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, odakle su više puta bježale.

Ovaj slučaj otvorio je brojna pitanja o odgovornosti institucija i efikasnosti sistema zaštite maloljetnika, zbog čega se očekuje da će press konferencija Naše stranke biti fokusirana upravo na povjerenje građana u institucije i sigurnosnu situaciju u Tuzlanskom kantonu.

pročitajte i ovo

Politika

Ćudić u Briselu na Kongresu Evropskih liberala: BiH je za Evropu...

Politika

Ćudić – Dodiku i Čoviću: Politička prostitucija ne može i neće...

Politika

Ćudić na čelu Naše stranke: “Tražit ću čestitost, hrabrost i tvrdoglavi...

Politika

Naša stranka TK: Patriotizam se ne nameće, on se gradi kroz...

Politika

Naša stranka TK: Obrazovanje ne smije biti talac političkih veza

Politika

Naša stranka Tuzla: Vlast u TK novim zakonskim rješenjima ograničava razvoj...

Istaknuto

Demokratska fronta TK:: Potrebna sistemska zaštita maloljetnika

Magazin

Sjećate li se ovih lampi iz Jugoslavije? Danas su traženije nego ikad

Tuzla i TK

Za vršioca dužnosti predsjednika Kantonalnog suda u Tuzli imenovana sudija Alma Mujčinović

Sport

Nova povreda Benjamina Tahirovića zabrinula Barbareza pred odlučujuće mečeve Zmajeva

Tuzla i TK

Privremena obustava saobraćaja na mostu na Grabovom potoku

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]