Vlada TK sumirala 2025: Rekordna ulaganja i razvojni projekti obilježili godinu

Tokom godine održana je 81 sjednica Vlade TK, doneseno je više od 1.800 odluka i mjera, a u skupštinsku proceduru upućeno je ukupno 26 zakonskih rješenja. Ukupna vrijednost podrške građanima, privredi i nevladinom sektoru, zajedno s kapitalnim investicijama, premašila je 100 miliona KM. Analize su pokazale da je više od 100.000 građana Tuzlanskog kantona ostvarilo neki vid podrške.

„Analiza kaže da je jedna četvrtina građana ili svaki četvrti građanin na određeni način konzumirao benefite javnih poziva i programa vlade Tuzlanskog kantona. Kada to poredamo po ministarstvima, onda analiza kaže da najviše tih građana koristi prava iz oblasti rada i socijalne politike i povratka, oko 40.000 njih, Ministarstvo obrazovanja i nauke 37.700 građana. Zatim, Ministarstvo za boračka pitanja 11.600 građana, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je osiguralo podršku za 6.600 građana, koji su kroz razne oblike poticaja, podrške, konzumirali sredstva budžeta Tuzlanskog kantona“, pojasnio je Irfan Halilagić, premijer TK.

Poseban akcenat stavljen je na jačanje policijskih struktura. Završene su pripreme za izgradnju nove zgrade Policijske uprave u Živinicama, čime se dodatno jača sistem sigurnosti u kantonu. Tokom godine uložena su četiri miliona KM u opremu, balistiku, forenziku i nove uniforme, a policija Tuzlanskog kantona dobila je i savremene dronove koji će unaprijediti nadzor i operativne kapacitete.

„A ono što posebno ističemo i što je bio zapravo akcent kad je u pitanju ova godina i kad je u pitanju opremanje Uprave policije Tuzlanskog kantona jesu nabavke dronova. Želim vas obavijestiti da su tenderske procedure privedene kraju, da su nabavljena tri mala i dva velika drona za potrebe Uprave policije“, govori Halilagić.

Značajna sredstva usmjerena su u putnu infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje i energetsku efikasnost. Samo u cestogradnju uloženo je više od 17 miliona maraka, dok je kroz kreditno zaduženje osigurano dodatnih 30 miliona za unapređenje regionalnih cesta. Paralelno s tim, pokrenut je veliki projekat energetske obnove javnih objekata, koji bi trebao donijeti uštede veće od 30 posto.

„Posebno smo ponosni na činjenicu da smo pokrenuli jedan megaprojekt, a to je energetska efikasnost dvije stotine javnih objekata, čija ukupna vrijednost, odnosno ukupna vrijednost tih investicija je negdje oko 18 miliona KM. Krajni cilj jeste da kroz realizaciju ovog projekta dobijemo potpuno energetski efikasne javne objekte na području Tuzlanskog kantona“, ističe premijer.

Obrazovanje je tokom 2025. godine ostalo jedan od ključnih stubova vladine politike. Svi učenici od prvog do devetog razreda imaju besplatne udžbenike, uz dodatne subvencije za prijevoz učenika i studenata.

„Tuzlanski kanton je prvi uveo ovu mjeru i dan danas ta mjera se realizuje u punom kapacitetu, odnosno sve i jedan učenik od prvog do devetog razreda ima besplatne udžbenike, odnosno teret kupovine tih udžbenika je na budžetu Tuzlanskog kantona“, govori premijer Halilagić.

Značajna pažnja posvećena je i penzionerima s najnižim primanjima. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 3,8 miliona KM za jednokratnu novčanu pomoć, koju je dobilo oko 38.000 penzionera. Premijer je poručio da Vlada Tuzlanskog kantona u 2026. godinu ulazi s novim investicionim ciklusom i jasnim ciljem da započeti projekti donesu još konkretnije i mjerljivije koristi za građane u svim dijelovima Kantona.