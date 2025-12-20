Jasmin Kadić: Slučaj nasilja nad maloljetnicom u Gradačcu ne smije ostati samo još jedna vijest

Povodom incidenta u Gradačcu, u kojem je učenica pretučena od strane vozača školskog autobusa, reagovao je Jasmin Kadić, predsjednik Kantonalnog odbora Naše stranke u Tuzlanskom kantonu.

„Slučaj nasilja nad maloljetnicom u Gradačcu ne smije ostati samo još jedna vijest koja će nestati nakon nekoliko dana. Posebno zabrinjava izostanak jasne i pravovremene reakcije policije prema javnosti. Kada se dogodi fizički napad na dijete, i to od strane osobe koja obavlja posao od povjerenja i svakodnevno dolazi u kontakt s učenicima, institucije imaju obavezu da se oglase transparentno i odlučno.

Šutnja ostavlja prostor za strah, nepovjerenje i širenje glasina, posebno među roditeljima i mladima koji koriste javni prevoz. Javnost ne traži detalje koji bi ugrozili istragu ili identitet maloljetnika, već jasnu poruku da se nasilje shvata ozbiljno i da će odgovorni snositi posljedice.

Ovaj slučaj treba posmatrati u širem kontekstu sve češćih sličnih slučajeva nasilja. Zajednički imenitelj svih tih slučajeva je nedovoljna prevencija i slaba institucionalna komunikacija. Dok god se na nasilje reaguje tiho i mlako, šalje se poruka da je ono incident, a ne ozbiljan društveni problem.

Zato je važno da policija, tužilaštvo i druge nadležne institucije ne samo rade svoj posao, već i jasno pokažu da je sigurnost djece prioritet i da nasilje, bez obzira ko ga počinio, neće biti tolerisano.“- stoji u saopćenju Naše stranke.