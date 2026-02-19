Naša Stranka o sastanku HDZ-a sa Thompsonom: Nema neutralnosti prema fašizmu!

Adin Jusufović
Naša Stranka
Naša stranka reagovala je na sastanak lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića s hrvatskim pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom, kojeg smatraju kontroverznom javnom ličnošću.

U saopćenju navode da je riječ o susretu s osobom koju povezuju s fašističkom simbolikom i uzvicima, podsjećajući da su njegovi koncerti, uključujući nedavni u Širokom Brijegu, i ranije izazivali polemike. Ocjenjuju da takav potez šalje pogrešnu poruku u društvu koje je, kako ističu, duboko obilježeno posljedicama fašističkih ideologija.

Dodaju da Mostar, ali i cijela Bosna i Hercegovina, imaju bolno historijsko iskustvo s fašizmom, te da je neprihvatljivo relativizirati simbole pod kojima su u Drugom svjetskom ratu počinjeni masovni zločini nad Srbima, Jevrejima, Romima i antifašistima različitih nacionalnosti. Ističu da se ti događaji ne mogu posmatrati kao apstraktna prošlost, jer iza brojki stoje uništene zajednice i ljudske sudbine.

U saopćenju podsjećaju i na rat devedesetih godina, navodeći da su ideologije koje su, prema njihovim riječima, baštinile elemente ustaške simbolike, dovele do progona, logora i masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini. Smatraju da javno promoviranje ili političko pokroviteljstvo nad osobama koje se dovode u vezu s takvim simbolima predstavlja opasan društveni signal.

Iz Naše stranke poručuju da se današnje društvo suočava s jasnim ideološkim podjelama, između onih koji nedvosmisleno osuđuju fašizam i onih koji ga, kako tvrde, relativiziraju ili normaliziraju kroz javne nastupe i političke geste.

Na kraju su naglasili da, prema njihovom stavu, ne postoji prostor za neutralnost kada je riječ o fašizmu, te su oštro osudili susret Čovića i Thompsona, najavljujući političku odgovornost za takve poteze.

