Zastupnica Amila Hodžić napustila SDP i pridružila se Našoj stranci

RTV SLON

Zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Amila Hodžić pridružila se Našoj stranci, čime ova politička organizacija dobija novo pojačanje u kantonalnoj skupštini. Hodžić je u protekla dva desetljeća bila politički angažovana u Socijaldemokratskoj partiji, a javnosti je poznata i kao jedna od najaktivnijih nositeljica politika u Živinicama, gdje je među osnivačima dvije domaće firme koje zapošljavaju stotine radnika, naveli su iz ove stranke.

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić ističe da je odluka rezultat dugih razgovora i međusobnog prepoznavanja političkih vrijednosti i načina rada. Navela je da Hodžić donosi iskustvo, profesionalnu posvećenost i energiju koja je potrebna za jačanje prisustva stranke u Tuzlanskom kantonu.

Ćudić naglašava da je Amila Hodžić impresionirala svojim pristupom evropskim standardima proizvodnje i razvoju lokalne zajednice, ali i brigom za ljude koji je podržavaju. Kako kaže, upravo takvi politički profili predstavljaju temelj na kojem Naša stranka želi graditi svoj daljnji razvoj.

Amila Hodžić poručuje da je odluku donijela nakon dugog promišljanja i osjećaja odgovornosti prema sredini iz koje dolazi. Prema njenim riječima, Živinice i Tuzlanski kanton ostaju njeno ključno političko polje, a prelazak u Našu stranku vidi kao priliku da svoj rad unaprijedi u okruženju koje se oslanja na transparentnost i jasne vrijednosti.

Istakla je da želi biti dio tima koji sluša ljude, razumije njihove potrebe i radi u interesu građana. Kako je navela, njena energija ostaje usmjerena ka jačanju lokalnih zajednica, razvoju Tuzlanskog kantona i podršci svima koji očekuju poštenu i odgovornu politiku.

pročitajte i ovo

Politika

Naša stranka traži preispitivanje odgovornosti policijskog komesara i Vlade Kantona Sarajevo

Vijesti

Naša stranka: Duška Jurišić ulazi u Predsjedništvo

Politika

Ćudić – Dodiku i Čoviću: Politička prostitucija ne može i neće...

Politika

Ćudić na čelu Naše stranke: “Tražit ću čestitost, hrabrost i tvrdoglavi...

BiH

Stranke Trojke objavile statistiku uspjeha u protekle dvije godine

Politika

Nadarević-Vodenčarević: Vlada TK odlučila – ako imate više od 35 godina,...

BiH

Uspješno testiran sistem „Pronađi me“ u Republici Srpskoj

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Objavljena konačna lista učenika povratnika koji su ostvarili pravo na sufinansiranje troškova prevoza

BiH

Porezna uprava FBiH otkrila 45 neprijavljenih radnika i zapečatila 19 objekata

BiH

Porezni prihodi FBiH porasli za 748 miliona KM – objavljeni novi podaci

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]