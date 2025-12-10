Zastupnica Amila Hodžić napustila SDP i pridružila se Našoj stranci

Zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Amila Hodžić pridružila se Našoj stranci, čime ova politička organizacija dobija novo pojačanje u kantonalnoj skupštini. Hodžić je u protekla dva desetljeća bila politički angažovana u Socijaldemokratskoj partiji, a javnosti je poznata i kao jedna od najaktivnijih nositeljica politika u Živinicama, gdje je među osnivačima dvije domaće firme koje zapošljavaju stotine radnika, naveli su iz ove stranke.

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić ističe da je odluka rezultat dugih razgovora i međusobnog prepoznavanja političkih vrijednosti i načina rada. Navela je da Hodžić donosi iskustvo, profesionalnu posvećenost i energiju koja je potrebna za jačanje prisustva stranke u Tuzlanskom kantonu.

Ćudić naglašava da je Amila Hodžić impresionirala svojim pristupom evropskim standardima proizvodnje i razvoju lokalne zajednice, ali i brigom za ljude koji je podržavaju. Kako kaže, upravo takvi politički profili predstavljaju temelj na kojem Naša stranka želi graditi svoj daljnji razvoj.

Amila Hodžić poručuje da je odluku donijela nakon dugog promišljanja i osjećaja odgovornosti prema sredini iz koje dolazi. Prema njenim riječima, Živinice i Tuzlanski kanton ostaju njeno ključno političko polje, a prelazak u Našu stranku vidi kao priliku da svoj rad unaprijedi u okruženju koje se oslanja na transparentnost i jasne vrijednosti.

Istakla je da želi biti dio tima koji sluša ljude, razumije njihove potrebe i radi u interesu građana. Kako je navela, njena energija ostaje usmjerena ka jačanju lokalnih zajednica, razvoju Tuzlanskog kantona i podršci svima koji očekuju poštenu i odgovornu politiku.