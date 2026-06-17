Šićki Brod – Đurđevik: Nastavlja se procedura za izgradnju obilaznice oko Živinica

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste Šićki Brod, Đurđevik, odnosno obilaznice oko Živinica, na području gradova Tuzla i Živinice.

Ovom odlukom stvaraju se dodatne pravne i administrativne pretpostavke za nastavak realizacije jednog od značajnih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu kantona.

Izmjene su uslijedile na zahtjev JP Ceste Federacije BiH, nakon što je tokom izrade glavnog projekta trasa usklađena sa stvarnim stanjem na terenu. Zbog toga je bilo potrebno prilagoditi i granice eksproprijacionog pojasa.

Riječ je o tehničkom usklađivanju dokumentacije, odnosno spiskova parcela iz elaborata eksproprijacije, sa konačno utvrđenim granicama eksproprijacionog pojasa.

Nastavkom procedura omogućava se dalja realizacija projekta koji bi trebao doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti, rasterećenju postojećih saobraćajnica i unapređenju putne infrastrukture na području Tuzle i Živinica.