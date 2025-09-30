Saobraćajna nesreća kod Đurđevika: Povrijeđene dvije osobe

Ali Huremović
Saobraćajna nesreća kod Đurđevika: Povrijeđene dvije osobe
Foto: Ilustracija

Na magistralnom putu Tuzla – Kladanj, u mjestu Đurđevik, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su povrijeđene dvije osobe.

Kako je potvrđeno za iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u nesreći su učestvovala dva vozila.

– Došlo je do saobraćajne nesreće kod Đurđevika. Trenutno je saobraćaj obustavljen. Učestvovala su dva vozila i dvoje je povrijeđenih – naveli su iz MUP-a TK.

Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode uspostavljeno je saobraćanje na magistralnom putu Tuzla-Kladanj, u mjestu Đurđevik.

 

