Tužilaštvu TK predat izvještaj protiv 11 osoba zbog nedozvoljenog držanja oružja

Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona dostavio je Kantonalnom tužilaštvu TK izvještaj protiv 11 osoba osumnjičenih za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Šest osumnjičenih osoba predato je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK. Oni će danas biti ispitani, nakon čega će postupajući tužilac najvjerovatnije Općinskom sudu u Kalesiji predložiti određivanje pritvora.

Jedna osumnjičena osoba od ranije se nalazi u pritvoru u drugom predmetu ovog Tužilaštva, u kojem je protiv nje već otvorena istraga.

Protiv četiri preostale osumnjičene osobe istraga će se voditi u redovnoj proceduri, a one su puštene da se brane sa slobode.

Pretresi su, po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Kalesija, obavljeni jučer na više lokacija u Kalesiji i Živinicama, te u saradnji s MUP-om RS na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.

Tokom pretresa pronađena je i oduzeta određena količina vatrenog oružja, municije, eksplozivnih sredstava i dijelova oružja, kao i mobilni telefoni i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela.

Postupajući tužilac donijet će naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičene i poduzeti dalje mjere i radnje. Izdate su i naredbe za potrebna vještačenja i druge istražne radnje.

Više informacija bit će poznato nakon obavljanja istražnih radnji i donošenja tužilačkih odluka.