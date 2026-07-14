Sukob u Tuzli: Tužilaštvo TK odbacuje navode o međunacionalnoj mržnji

Odjeljenje kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla dostavilo je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona izvještaj protiv tri osobe u vezi s događajem koji se 1. jula 2026. godine dogodio u ulici Kraljice Katarine, u tuzlanskom naselju Slatina, kada je povrijeđeno više osoba.

Izvještaj je dostavljen nakon obavljenog uviđaja, provjera i drugih istražnih radnji provedenih po nalogu dežurnog tužioca.

Zbog povećanog interesa javnosti i medija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao i navoda da je sukob bio motivisan međunacionalnom netrpeljivošću, iz Tužilaštva TK ističu da dosadašnji dokazi ne potvrđuju takve tvrdnje.

„Iz svih do sada prikupljenih materijalnih dokaza, dostavljenih uz policijski izvještaj, ne proizilaze činjenice koje bi upućivale na postojanje elemenata krivičnog djela počinjenog iz mržnje, niti da je motiv događaja nacionalna ili etnička pripadnost, vjersko opredjeljenje ili bilo koje drugo zakonom zaštićeno lično svojstvo učesnika“, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Uz policijski izvještaj dostavljeni su zapisnik o uviđaju, zapisnici o saslušanju više osoba, medicinska dokumentacija, zapisnici o dobrovoljnoj predaji predmeta i drugi dokazni materijali koje analizira postupajući tužilac. Istraga će biti nastavljena provođenjem dodatnih istražnih radnji i vještačenja.

Izvještaj je dostavljen protiv S. B. iz Brčkog zbog sumnje da je počinio krivična djela teška tjelesna povreda i laka tjelesna povreda. Z. E. iz Tuzle osumnjičen je za ugrožavanje sigurnosti, dok se S. E. iz Tuzle sumnjiči za napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

Prema navodima iz izvještaja, S. B. je osumnjičen da je Z. E. zadao više udaraca u glavu i tijelo, usljed čega je oštećeni zadobio teške tjelesne povrede. Sumnjiči se i da je D. E. udarcem šakom u glavu nanio laku tjelesnu povredu.

Z. E. se sumnjiči da je startni pištolj koji je imao kod sebe usmjerio prema S. B. te da je ozbiljnom prijetnjom kod njega izazvao osjećaj ugroženosti za život i tijelo.

S. E. je osumnjičena da je nakon dolaska policijskih službenika na mjesto događaja uputila ozbiljne prijetnje policajcima, koje je ponovila i nakon što je dovedena u službene prostorije Policijske uprave Tuzla.

„Policijski službenici su po dolasku na mjesto događaja zatekli S. E. kako fizički napada dvije osobe, majku i kćerku iz Brčkog, te narušava javni red i mir galamom. Kako ni nakon izdatih upozorenja nije prestala s takvim ponašanjem, a policijskim službenicima je uputila ozbiljne prijetnje, stavljena je pod kontrolu i lišena slobode zbog kontinuiranog narušavanja javnog reda i mira“, naveli su iz Tužilaštva TK.

Iskazi učesnika događaja međusobno su oprečni i razlikuju se u bitnim dijelovima, zbog čega će biti provedene dodatne istražne radnje kako bi se potpuno i objektivno utvrdile sve činjenice i okolnosti.

Izdate su naredbe za medicinska vještačenja povreda učesnika, kao i za balističko vještačenje privremeno oduzetog pištolja. Konačna tužilačka odluka bit će donesena nakon završetka svih planiranih istražnih radnji i analize prikupljenih dokaza.

Iz Tužilaštva TK upozorili su da se u javnosti često iznose preuranjeni zaključci o međunacionalnoj mržnji samo zato što su osobe uključene u određeni događaj različite nacionalnosti.

„Sama činjenica da su učesnici različite nacionalnosti ne znači da je riječ o krivičnom djelu počinjenom iz mržnje. U praksi su motivi često lične prirode, proizašli iz međusobnih sukoba, nesporazuma ili drugih okolnosti koje nemaju nikakvu vezu s nacionalnom ili etničkom pripadnošću učesnika“, naglasili su iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.