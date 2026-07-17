Tužilaštvo zatražilo pritvor za Tuzlaka osumnjičenog za pokušaj ubistva komšinice

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Saliha Hidanovića (61) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva.

On je osumnjičen da je 14. jula 2026. godine u popodnevnim satima, u tuzlanskom naselju Solina, u alkoholisanom stanju, nakon kraćeg verbalnog sukoba sa komšinicom M.H (64), naoružan većim kuhinjskim nožem krenuo prema njoj, upučujući joj ozbiljne prijetnje za život. Potom joj je nožem nanio reznu povredu u predjelu lica, nakon čega ju je oborio na tlo i držeći joj nož pod vratom nastavio prijetiti da će je usmrtiti. Izvršenje prijetnji su intervencijom spriječili prisutni građani.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK su osumnjičenog lišili slobode odmah nakon prijavljenog događaja. Istražitelji Sektora kriminalističke policije su obavili kriminalističku obradu i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predali osumnjičenog u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Hidanovića.