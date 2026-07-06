Jednomjesečni pritvor muškarcu iz Gračanice zbog sumnje na trgovinu drogom

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Semira Hamzića (38) iz Gračanice zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja ili eskplozivnih materija.

Prema informacijama Tužilaštva TK, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su, po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Gračanici, izvršili pretres kuće, garaže i vikendice koje je osumnjičeni koristio na području Gračanice.

Tokom pretresa pronađeno je više pakovanja sa oko 50 grama opojne droge amfetamin i 25 tableta opojne droge MDMA, za koje se sumnja da su bile pripremljene za dalju prodaju. Pronađena je i digitalna vaga sa tragovima opojne droge.

Kod osumnjičenog je pronađena i modifikovana puška, kao i manja količina municije.

Nakon pretresa, osumnjičeni je lišen slobode, nad njim je obavljena kriminalistička obrada, a potom je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva TK.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, nakon čega je sudu upućen prijedlog za određivanje pritvora.