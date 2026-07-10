Predložen pritvor zbog prijetnji puškom kod Srebrenika

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Općinskom sudu u Srebreniku određivanje jednomjesečnog pritvora za 44-godišnjeg Elvisa Mujčića s područja Srebrenika, osumnjičenog za dva krivična djela ugrožavanja sigurnosti.

Prema navodima Tužilaštva, Mujčić se sumnjiči da je 4. jula u popodnevnim satima u mjestu Murati, na području Srebrenika, u dva navrata ugrozio sigurnost većeg broja osoba koje su se automobilima kretale lokalnim putem.

Osumnjičeni je, kako se navodi, u rukama držao napunjenu pušku koju je usmjerio prema putnicima u automobilu, čime im je uputio ozbiljnu prijetnju vatrenim oružjem i ugrozio njihovu sigurnost.

Nakon operativnih i istražnih radnji te pretresa provedenog po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Srebreniku, istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik lišili su osumnjičenog slobode.

Poslije kriminalističke obrade predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje i potrebna vještačenja još su u toku.