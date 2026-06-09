Uhapšen osumnjičeni za pokušaj paljevine Kuće plamena mira u Tuzli

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su N. Š. iz Tuzle, koji se dovodi u vezu s pokušajem paljevine objekta Kuća plamena mira u Tuzli.

Kako je saopćeno iz MUP-a TK, policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla poduzimali su operativne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja pokušaja paljevine, koji je 30. maja 2026. godine počinjen od nepoznate osobe nad objektom Kuća plamena mira.

Tokom istrage policija je došla do saznanja da se u vezu s ovim događajem može dovesti N. Š. rođen 1989. godine iz Tuzle.

Nakon toga je, uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i po naredbi Općinskog suda u Tuzli, izvršen pretres osumnjičenog, kao i stambenih i pomoćnih objekata koje koristi.

Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem ovog, ali i drugih krivičnih djela.

Nakon provedenih pretresa i drugih istražnih radnji, N. Š. je po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca lišen slobode.

Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj i prikupljene dokaze, biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Tereti se da je 30. maja 2026. godine u Tuzli počinio krivično djelo paljevina iz člana 301. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi s članom 28. istog zakona, odnosno pokušaj.

Iz Kuće plamena mira zahvalili su svima koji su doprinijeli da slučaj pokušaja paljevine bude rasvijetljen. Posebnu zahvalnost uputili su grupi mladih ljudi koji su, kako navode, hrabro reagovali, ugasili požar i spriječili njegovo širenje, čime su sačuvali Kuću mira i prostor Slane Banje od ozbiljne štete.

Dodali su da je podrška javnosti nakon ovog događaja pokazala koliko kulturne stanice poput Kuće plamena mira znače za Tuzlu, te da je javnost prepoznala važnost očuvanja takvih prostora.