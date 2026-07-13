Općinski sud Tuzla odredio pritvor muškarcu zbog psihičkog nasilja i spolnog uznemiravanja

Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora za Dušana Lazića (35) iz Ugljevika zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio krivična djela psihičko nasilje i spolno uznemiravanje na štetu dvije ženske osobe iz Tuzle.

Lazić je osumnjičen da je u periodu od početka maja do početka jula 2026. godine, boraveći na područjima Ugljevika i Gruda, u kontinuitetu, svakodnevno, uporno i učestalo, bez pristanka i protiv volje primalaca poruka, sa različitih brojeva putem vibera upućivao ovim ženama neželjene seksualno eksplicitne sadržaje, tako ih kontinuirano uznemiravao vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, u saradnji sa kolegama iz MUP-a Republike Srpske i MUP-a Zapadno-hercegovačkog kantona su radili na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela i identifikaciji osumnjičenog.

Po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda u Tuzli policijski istražitelji su izvršili pretrese na području Ugljevika i Gruda, te je nakon pretresa osumnjičeni 9. jula 2026. godine lišen slobode na području Gruda, gdje se tada nalazio.

Po obavljanju kriminalističke obrade istražitelji SKP MUP-a TK su osumnjičenog uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predali u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Lazića.

Istražne radnje su u toku.