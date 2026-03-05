Imenovana nova predsjednica Općinskog suda Tuzla

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine tokom drugog dana sjednice, koja se održava 4. i 5. marta 2026. godine u Sarajevu, donijelo je odluke o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine imenovano je više sudija i jedna predsjednica suda. Armina Sinanović imenovana je za predsjednicu Općinskog suda u Tuzli. Vildana Fajić Poturović imenovana je za sutkinju Kantonalnog suda u Sarajevu, dok su za sutkinje Kantonalnog suda u Tuzli imenovane Amela Trumić, Asmira Bešić Čajić i Mersida Sušić. Amela Mulić imenovana je za sutkinju Kantonalnog suda u Novom Travniku.

Na nivou Republike Srpske imenovan je Pane Gavrić za sudiju Vrhovnog suda Republike Srpske. Dragana Kovačević imenovana je za sutkinju Okružnog suda u Banjoj Luci, Adela Bejtović Janušić za sutkinju Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, dok su Marina Mitrović i Bojan Đedovac imenovani za sudije Okružnog suda u Doboju. Ratka Đonlaga imenovana je za sutkinju Okružnog suda u Trebinju.

Prilikom donošenja odluka o imenovanju, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH uzelo je u obzir više kriterija, među kojima su stručnost, radno iskustvo, dosadašnji rezultati u radu, profesionalne sposobnosti, nepristrasnost i odgovornost u obavljanju pravosudnih funkcija.

VSTV BiH je prilikom imenovanja primijenio i ustavne odredbe koje se odnose na ravnopravnost i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, kao i na ravnomjernu zastupljenost spolova u pravosudnim institucijama.