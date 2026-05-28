Općinski sud Tuzla objavio detalje: Evo koliku kaznu može dobiti inspektor koji je odavao podatke

Općinski sud u Tuzli donio je rješenje kojim je Edinu Haliloviću iz Tuzle određen pritvor u trajanju od jednog mjeseca zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Prema do sada prikupljenim dokazima, postoji osnov sumnje da je Halilović, kao policijski inspektor, iskoristio službeni položaj tako što je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji.

Time je, kako se navodi, postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Na rješenje o određivanju pritvora osumnjičeni ima pravo žalbe u roku od 24 sata od dana prijema rješenja.