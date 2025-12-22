Određen pritvor za Selvera Smajića iz Živinica

Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Selvera Smajića (39), nastanjenog na području Živinica, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje u sticaju sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Smajić je osumnjičen da je 19. decembra 2025. godine  u tuzlanskom naselju Miladije, nakon što je uočio policijske službenike u obilježenim vozilima MUP-a TK i sa upaljenim rotacionim svjetlima, koji su krenuli da izvrše službenu radnju kontrole njegovog vozila i  njegovog lišenja slobode zbog ranije raspisanih potraga, upotrebom sile i opasnom vožnjom pokušao spriječiti policajce u vršenju službene radnje lišenja slobode. Pri tome su dva policijska službenika lakše povrijeđena, te je pričinjena materijalna šteta na dva službena i jednom parkiranom vozilu. Nakon toga je osumnjičeni lišen slobode.

Prilikom pretresa vozila kojeg je koristio osumnjičeni, policijski službenici su  pronašli više paketića sa oko 560 grama opojne droge amfetamin, oko 150 grama marihuane,  jednu digitalnu vagu, pištolj, veći iznos novca, kao i druge predmete koji se dovode u vezu sa činjenjem krivičnih djela.

Nakon kriminalističke obrade koju su obavili pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla, osumnjičeni je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

