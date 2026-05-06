Tuzlaku određen pritvor zbog sumnje na nasilje u porodici

Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom H.S. iz Tuzle zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici.

Pritvor je određen rješenjem od 5. maja 2026. godine, a osumnjičeni se tereti i za kršenje zaštitnih mjera, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH.

Iz Suda je navedeno da je pritvor određen jer su ispunjeni opći i posebni uslovi propisani Zakonom o krivičnom postupku FBiH.

Na rješenje o određivanju pritvora stranke imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od prijema rješenja.