Međunarodni aerodrom Tuzla dobija novu liniju

Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula uvodi direktnu avioliniju za Cirih, čime će putnicima biti omogućena još bolja povezanost sa Švicarskom i jednim od najvažnijih evropskih saobraćajnih čvorišta.

Novu liniju uspostavlja švicarska aviokompanija Chair Airlines u okviru proširenja svoje mreže letova za ljetnu sezonu.

Prema objavljenom redu letenja, letovi na relaciji Tuzla – Cirih saobraćat će dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, što će putnicima omogućiti fleksibilnije planiranje kraćih i dužih putovanja.

Avionske karte već su dostupne za kupovinu putem zvanične stranice aviokompanije, a cijene u jednom smjeru počinju od oko 75 eura. U cijenu su uključeni kabinski i predati prtljag, što ovu liniju čini posebno atraktivnom za putnike.

Uvođenje direktne linije za Cirih predstavlja značajan iskorak za Međunarodni aerodrom Tuzla, posebno imajući u vidu dugogodišnji interes putnika za ovom destinacijom. Nova aviolinija trebala bi dodatno unaprijediti povezanost Tuzle s evropskim destinacijama te olakšati putovanja bh. dijaspori i poslovnim ljudima.