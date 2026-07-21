Aerodrom Tuzla u junu više nego udvostručio broj putnika

Aerodrom Tuzla je u junu 2026. godine opslužio 65.610 putnika, čime je broj putnika više nego udvostručen u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, sa tuzlanskog aerodroma tokom juna otputovalo je 32.866 putnika, dok su evidentirana 32.744 dolaska. Obavljeno je ukupno 416 avionskih operacija.

Najveći dio prometa ostvaren je na redovnim međunarodnim linijama, koje su koristila 62.072 putnika. Na neredovnim međunarodnim, odnosno čarter letovima, evidentirano je još 3.457 putnika.

Broj putnika porastao za 107 posto

Podaci za isti mjesec prošle godine pokazuju koliko je s