Pegasus povećao broj letova iz Tuzle: Istanbul od sada dostupan i ponedjeljkom

Pegasus je povećao broj letova iz Tuzle, što će obradovati brojne putnike koji koriste zračnu vezu između Tuzle i Istanbula. Prema trenutno dostupnom rasporedu letova u rezervacijskom sistemu aviokompanije Pegasus Airlines, letovi na ovoj relaciji tokom ljeta 2026. godine dostupni su ponedjeljkom i petkom, čime je putnicima na raspolaganju dodatni sedmični termin putovanja.

Nova opcija dolazi u periodu kada je smanjen broj dostupnih letova prema Istanbulu iz Tuzle, pa će dodatni termin značajno olakšati planiranje putovanja građanima Tuzlanskog kantona i šire regije.

Do sada su putnici često morali prilagođavati svoje planove jednom sedmičnom polasku ili ostajati duže nego što su željeli, dok novi raspored omogućava mnogo veću fleksibilnost. Posebno će pogodovati onima koji putuju poslovno, odlaze na kraće turističke posjete ili koriste Istanbul kao jednu od najvažnijih tranzitnih tačaka za nastavak putovanja prema Aziji, Bliskom istoku i drugim svjetskim destinacijama.

U rezervacijskom sistemu Pegasus Airlinesa vidljivo je da su tokom jula i augusta letovi iz Tuzle raspoređeni ponedjeljkom i petkom, što predstavlja značajno poboljšanje ponude za putnike sa Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Istanbul je jedna od najtraženijih destinacija među putnicima iz Bosne i Hercegovine, kako zbog turističkih sadržaja i poslovnih prilika, tako i zbog velikog broja presjedanja prema drugim međunarodnim destinacijama. Upravo zbog toga svako povećanje broja letova na ovoj liniji izaziva veliko interesovanje putnika.

Dodatni sedmični let omogućit će lakše planiranje vikend putovanja, kraćih poslovnih posjeta i turističkih aranžmana, bez potrebe za višednevnim čekanjem na povratak iz Turske. Za mnoge putnike iz sjeveroistočne Bosne ovo je jedna od najznačajnijih novosti u ljetnom redu letenja.