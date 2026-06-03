Više od 63 hiljade putnika koristilo Aerodrom Tuzla tokom maja

Međunarodni aerodrom Tuzla tokom maja 2026. godine zabilježio je promet od 63.179 putnika, čime je nastavljen pozitivan trend rasta putničkog saobraćaja.

Prema podacima aerodroma, kroz Međunarodni aerodrom Tuzla u prosjeku je svakodnevno putovalo 2.038 putnika. Najprometniji dan bio je 25. maj, kada je evidentirano 2.919 putnika.

Najtraženije destinacije tokom maja bile su Memmingen, Dortmund, Köln, Malmö i Berlin, koje su ostvarile najveći dio ukupnog putničkog prometa.

Iz Međunarodnog aerodroma Tuzla navode da će nastaviti raditi na unapređenju povezanosti Tuzle sa evropskim destinacijama.