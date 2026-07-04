Aviolinija Tuzla – Cirih od 9. jula: Letovi dva puta sedmično

Aviolinija Tuzla – Cirih počinje sa radom 9. jula, čime Međunarodni aerodrom Tuzla dobija novu direktnu vezu sa Švicarskom.

Letove će obavljati švicarska aviokompanija Chair Airlines, koja ovu destinaciju uvodi u okviru proširenja svoje mreže tokom ljetne sezone.

Prema dostupnom redu letenja, avioni na relaciji Tuzla, Cirih saobraćat će dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Ovakav raspored putnicima omogućava jednostavnije planiranje kraćih putovanja, ali i dužih boravaka u Švicarskoj.

Karte za novu liniju već su dostupne putem zvanične stranice aviokompanije. Cijene u jednom smjeru počinju od oko 75 eura, a u cijenu su uključeni kabinski i predati prtljag.

Aviolinija Tuzla Cirih posebno je značajna za građane Tuzlanskog kantona i bh. dijasporu, s obzirom na dugogodišnji interes putnika za direktnim letovima prema ovom švicarskom gradu.

Uvođenjem nove linije Međunarodni aerodrom Tuzla dodatno jača povezanost sa evropskim destinacijama, dok putnici iz ovog dijela Bosne i Hercegovine dobijaju još jednu važnu opciju za putovanja tokom ljetne sezone.