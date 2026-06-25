Na Aerodromu Tuzla simulirani oružani napad, talačka kriza i eksplozivna naprava

Na Međunarodnom aerodromu Tuzla danas je održana sveobuhvatna sigurnosna vježba u okviru koje su simulirani oružani napad, talačka kriza i pronalazak napuštene prtljage sa improviziranom eksplozivnom napravom.

Vježbu su organizovali J.P. Međunarodni aerodrom Tuzla i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a njome je rukovodio Državni odbor za sigurnost civilnog zrakoplovstva BiH, na čelu sa zamjenikom ministra sigurnosti BiH Ivicom Bošnjakom.

Aktivnost je provedena u skladu s Programom sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine, kao i obavezama koje proizlaze iz međunarodnih standarda i preporučenih praksi Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva, ICAO.

U vježbi su, uz članove Državnog odbora za sigurnost civilnog zrakoplovstva BiH, učestvovali zaposlenici Međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i pripadnici EUFOR-a.

Iz Ministarstva sigurnosti BiH navedeno je da su u prethodnom periodu intenzivirane aktivnosti na provođenju obaveza koje proizlaze iz Programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH. Među tim aktivnostima je i donošenje dokumenta „Plan mjera u kriznim situacijama izazvanim aktima nezakonitog ometanja“, kojim su definisani postupci koordinacije i djelovanja nadležnih institucija u slučaju sigurnosnih prijetnji civilnom zrakoplovstvu.

Tokom vježbe demonstrirani su operativna spremnost, koordinacija i saradnja nadležnih tijela, službi i agencija u odgovoru na krizne situacije koje mogu ugroziti sigurnost civilnog zrakoplovstva.

Rezultati vježbe pokazali su da Bosna i Hercegovina nastavlja unapređivati kapacitete za prevenciju i odgovor na sigurnosne izazove, uz praćenje savremenih međunarodnih standarda u oblasti zaštite civilnog zrakoplovstva. Ovakve aktivnosti imaju poseban značaj za jačanje sposobnosti institucija u borbi protiv svih oblika kriminala i terorizma, kao i za ispunjavanje obaveza koje Bosna i Hercegovina preuzima u procesu evropskih integracija.