Lufthansa uvodi Starlink u avione: Putnici će internet moći koristiti bez dodatne naknade

Putovanje avionom uskoro bi moglo biti znatno praktičnije za putnike koji žele ostati povezani s internetom. Lufthansa od srijede, 19. augusta, počinje uvoditi Wi-Fi zasnovan na Starlink tehnologiji kompanije SpaceX.

Prvi avion s novom uslugom bit će Airbus A320neo, a Lufthansa najavljuje da će se time svrstati među prve aviokompanije u svijetu koje putnicima nude internet putem Starlink mreže.

Usluga će biti dostupna besplatno putnicima s odgovarajućim statusom u programu Lufthanse, ali i korisnicima koji otvore Travel ID račun.

Starlink internet oslanja se na mrežu od više od 9.000 satelita, a interes aviokompanija za ovu tehnologiju posljednjih godina raste. Među evropskim prijevoznicima koji su također krenuli u tom smjeru je Air Baltic.

Lufthansa planira postepeno opremati svoje avione, a potrebna oprema ugrađivat će se tokom redovnog održavanja. Cilj kompanije je da do 2029. godine oko 850 aviona Lufthansa grupe bude opremljeno Starlink tehnologijom.

Nakon Lufthanse, uvođenje usluge planirano je i u avionima kompanija Swiss, Austrian Airlines i Brussels Airlines, koje posluju u okviru iste grupacije.

Ipak, korištenje interneta u avionu imat će određena ograničenja. Putnici će za gledanje i slušanje sadržaja morati koristiti slušalice, dok glasovni i videopozivi te prijenosi uživo neće biti dozvoljeni.

Za putnike to znači da će tokom leta moći lakše koristiti internet, raditi, dopisivati se i pristupati online sadržajima, bez dodatnog plaćanja ako ispunjavaju uslove za besplatni pristup.