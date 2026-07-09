Starlink internet stiže u BiH: Registrovana firma u Sarajevu

Građani Bosne i Hercegovine tokom 2026. godine mogli bi dobiti pristup Starlink internetu, satelitskom servisu kompanije SpaceX, nakon što je u Sarajevu registrovana firma STARLINK BH D.O.O.

Registracija firme jedan je od koraka koji obično prethode ulasku ovakvih servisa na tržište određene države. Na zvaničnoj stranici Starlinka Bosna i Hercegovina je označena kao područje u kojem bi usluga trebala biti dostupna tokom ove godine, ali tačan datum početka rada još nije naveden.

Starlink internet posebno je zanimljiv korisnicima u manjim sredinama, ruralnim područjima, vikend naseljima i lokacijama gdje klasični operateri nemaju dovoljno razvijenu mrežnu infrastrukturu. Za razliku od tradicionalnog interneta, ovaj servis koristi mrežu satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, što omogućava povezivanje i na mjestima gdje je kablovska ili mobilna infrastruktura ograničena.

Riječ je o projektu kompanije SpaceX, koju vodi američki poduzetnik Elon Musk. Starlink već funkcioniše u brojnim državama, a koristi se u domaćinstvima, školama, turističkim objektima, hitnim službama i na terenu tokom kriznih situacija.

Ukoliko servis zaista postane dostupan u BiH tokom 2026. godine, Starlink internet mogao bi biti posebno značajan za građane i privrednike koji žive ili rade u područjima sa slabom internet konekcijom. Za njih bi ova usluga mogla značiti stabilniju vezu, brži pristup informacijama i bolju povezanost sa ostatkom svijeta.