Wizz Air Starlink internet od 2027. godine trebao bi biti dostupan u avionima ove niskobudžetne aviokompanije, čime Wizz Air najavljuje značajan iskorak u načinu na koji putnici koriste internet tokom leta.

Kompanija je objavila da planira uvesti Starlink povezivost u svoju flotu, navodeći da želi putovanja učiniti dostupnijim, povezanijim i praktičnijim za milione putnika. Prema dostupnim informacijama, Wizz Air bi time postao prva evropska ultra niskobudžetna aviokompanija koja uvodi ovu naprednu tehnologiju interneta u avionima.

Wizz Air Starlink internet donosi bržu vezu tokom leta

Starlink je satelitski internet sistem kompanije SpaceX, a njegova prednost u avioindustriji je mogućnost pružanja brže i stabilnije veze u odnosu na mnoge dosadašnje oblike interneta u avionima. Za putnike to znači da bi tokom leta mogli lakše koristiti aplikacije za dopisivanje, pregledati e-mailove, pratiti poslovne obaveze ili koristiti online sadržaje, zavisno od uslova korištenja koje aviokompanija naknadno objavi.

Za sada nisu objavljeni detalji o cijeni usluge, niti da li će Wizz Air Starlink internet biti besplatan za sve putnike ili dostupan kroz određene pakete. Također, nisu poznati ni precizni rokovi ugradnje po avionima, osim najave da uvođenje počinje od 2027. godine.

Ova vijest posebno je važna za putnike koji često koriste Wizz Air na kraćim i srednje dugim evropskim linijama. Niskobudžetne aviokompanije do sada su uglavnom izbjegavale šire uvođenje brzog interneta u avione zbog troškova, pa bi ovaj potez mogao promijeniti očekivanja putnika i kod drugih prevoznika.

Za putnike to ne znači samo mogućnost zabave tokom leta, nego i praktičniju organizaciju putovanja. Internet u avionu može pomoći pri provjeri informacija o presjedanju, smještaju, prijevozu s aerodroma ili komunikaciji s porodicom i poslovnim saradnicima odmah tokom putovanja.

Wizz Air Starlink internet tako bi od 2027. mogao postati jedna od značajnijih promjena u putničkom iskustvu kod evropskih niskobudžetnih letova, posebno ako usluga bude dostupna širokom krugu putnika i po prihvatljivim uslovima.

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