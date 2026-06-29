Od jula se očekuje nova linija sa Međunarodnog aerodroma Tuzla

Tuzla – Cirih nova je linija koja bi od 9. jula trebala biti uspostavljena sa Međunarodnog aerodroma Tuzla, a letove bi trebala realizovati švicarska aviokompanija Chair Airlines.

Kako smo ranije pisali, riječ je o liniji koja je najavljena u okviru širenja mreže destinacija sa tuzlanskog aerodroma. Chair Airlines bi na relaciji Tuzla Cirih trebao letjeti dva puta sedmično, čime bi Tuzlanski kanton dobio novu direktnu vezu sa Švicarskom.

Direktor JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” Dževad Halilčević ranije je izjavio da je riječ o značajnoj novoj destinaciji, jer Cirih do sada nije bio dostupan iz Tuzle. Prema njegovim riječima, ova linija dodatno će unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona sa Evropom.

Nova linija prema Cirihu dolazi u periodu kada Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi rast broja putnika i širenje mreže letova. Iz aerodroma su ranije naveli da se oporavak posebno vidi kroz povratak Wizz Aira, dva bazirana aviona, broj destinacija i popunjenost letova.

Trenutno Wizz Air iz Tuzle opslužuje 13 destinacija, dok su u ponudi i letovi kompanija Pegasus i AJet. Tokom ljeta planirani su i čarter letovi prema Antaliji i Egiptu.

Uvođenje linije Tuzla Cirih značajno je i zbog velikog broja građana iz Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj, ali i zbog dodatnog jačanja pozicije Međunarodnog aerodroma Tuzla u regionalnoj i međunarodnoj avio-mreži.