Ryanair sprema rekordnu ekspanziju iz BiH, stižu nove linije

Ryanair iz Sarajeva planira najveći ljetni red letenja otkako posluje na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, a od marta 2027. godine putnicima bi trebao ponuditi rekordan broj linija i nekoliko novih evropskih odredišta.

Prema najavi Međunarodnog aerodroma Sarajevo, obnovljeno dugoročno komercijalno partnerstvo s irskom niskotarifnom aviokompanijom omogućit će do 425.000 sjedišta godišnje.

Kompletan spisak novih destinacija, broj sedmičnih letova i raspored saobraćanja još nisu objavljeni. Iz Ryanaira su zatražili da detalji ljetnog programa za 2027. godinu budu predstavljeni tokom narednih mjeseci, kada će letovi biti dostupni i za rezervacije.

Ryanair će iz Sarajeva tokom 2027. godine saobraćati od marta do oktobra. Kompanija neće obavljati letove iz glavnog grada BiH tokom zimske sezone 2026/2027.

Iz sarajevskog aerodroma navode da je usmjeravanje kapaciteta na ljetni period ocijenjeno kao najbolje rješenje u