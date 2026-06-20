Pegasus povećava broj letova iz Tuzle

Ova promjena putnicima donosi više mogućnosti prilikom planiranja putovanja.

Nakon što je AJet od 1. juna ukinuo sve letove za Tuzlu, Pegasus će od 13. jula uvesti drugi sedmični let na relaciji Tuzla, Istanbul, objavio je portal Zamaaero.

Prema navodima ovog portala, Aerodrom Tuzla je nakon ukidanja letova AJet-a reagovao, a Pegasus će od 13. jula letjeti dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom.

Ova promjena putnicima donosi više mogućnosti prilikom planiranja putovanja, jer će sada moći kombinovati trodnevne, četverodnevne, sedmodnevne, desetodnevne ili jedanaestodnevne boravke u Istanbulu uz povratnu kartu, umjesto kupovine dvije jednosmjerne karte.

Iz Zamaaera navode da je riječ o brzoj i kvalitetnoj reakciji uprave Aerodroma Tuzla, zbog čega gubitak za aerodrom neće biti velik.

Pegasus će prema ovom redu letenja saobraćati do kraja ljetnog reda letenja, odnosno do 23. oktobra. Za sada je planirano da tokom zime Pegasus ima jedan sedmični let iz Tuzle, ali se navodi da još ima vremena da se i taj raspored promijeni.