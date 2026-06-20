Rođendanska atmosfera među Zmajevima pred nastavak prvenstva

U taboru fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine danas je poseban dan, jer rođendane slave dvojica reprezentativaca, Sead Kolašinac i Haris Tabaković.

Tim povodom oglasio se Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, koji je uputio čestitku bh. reprezentativcima i poželio im mnogo zdravlja, sreće i uspjeha.

“Danas slavimo rođendane dvojice reprezentativaca Bosne i Hercegovine, Seada Kolašinca i Harisa Tabakovića. Seadu želimo sretan 33., a Harisu sretan 32. rođendan, uz mnogo zdravlja, sreće i uspjeha kako na terenu, tako i van njega. Ponosni smo na vaš doprinos reprezentaciji Bosne i Hercegovine i želimo vam mnogo uspjeha u nastavku prvenstva. Sretan rođendan”, poručili su iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

Sead Kolašinac godinama je jedan od najiskusnijih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine, a tokom karijere nastupao je za velike evropske klubove i svojim odnosom prema dresu nacionalnog tima stekao poštovanje navijača.

Haris Tabaković je napadač koji je svojim igrama izborio mjesto među Zmajevima, a od njega se očekuje da i u nastavku takmičenja bude jedna od opcija u ofanzivnom dijelu bh. tima.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u važnom dijelu prvenstva, a pred Zmajevima je nastavak borbe za plasman u nokaut fazu. Rođendanska čestitka Kolašincu i Tabakoviću dolazi u danima kada navijači s posebnom pažnjom prate svaki detalj iz reprezentativnog kampa.