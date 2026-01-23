Kolašinac iza Džekinog dolaska u Schalke: “Brate, moraš ići tamo”

Edin Džeko od sada je igrač Schalkea 04, njemački klub je službeno predstavio 39-godišnjeg bosanskohercegovačkog napadača koji je stigao iz Fiorentine. Džeko bi već tri dana nakon predstavljanja mogao upisati prve minute u 2. Bundesligi, u nedjelju protiv Kaiserslauterna.

Na prezentaciji u Gelsenkirchenu Džeko je otkrio da je pred odluku o dolasku razgovarao sa Seadom Kolašincem, koji je godinama nosio dres Schalkea i u klubu ima poseban status među navijačima. “Seo je veliki navijač Schalkea. Rekao je: ‘Brate, moraš ići tamo’”, prenio je Džeko.

Kolašinac je, prema Džekinim riječima, želio doći na njegov debi, ali se to neće dogoditi zbog obaveza u Italiji. Atalanta, za koju nastupa Kolašinac, u istom terminu igra ligašku utakmicu protiv Parme.

Nakon što je transfer ozvaničen, Kolašinac se oglasio i na društvenim mrežama, kratkom porukom koja je među Schalkeovim navijačima odmah dobila posebnu simboliku. “Reci Schalke”, napisao je u komentaru ispod objave kluba.

U Schalkeu se u međuvremenu formira i prepoznatljiva bosanskohercegovačka veza, uz Džeku su tu i stoper Nikola Katić te trener Miron Muslić. Džeko je govoreći o Musliću naglasio zajedničko porijeklo i ambiciju da pomognu klubu. “Obojica smo došli iz Bosne. Miron je mlad trener s puno energije. Ovdje smo da Schalke pomaknemo naprijed”, kazao je Džeko.

