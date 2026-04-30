Schalke sklapa bh. koloniju: Još jedan Zmaj bi se mogao pridružiti Džeki i Katiću

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac ponovo se povezuje s povratkom u Schalke, klub u kojem je ostavio najdublji trag u dosadašnjoj karijeri.

Nove špekulacije pokrenuo je komentar njegovog saigrača iz reprezentacije Nikole Katića, koji je ispod jedne objave na Instagramu napisao kratko “3+1”. Upravo taj komentar izazvao je veliki broj reakcija navijača njemačkog kluba.

Navijači Schalkea odmah su počeli tumačiti da se poruka odnosi na moguće novo pojačanje iz Bosne i Hercegovine. Prema njihovim teorijama, u klubu su već trojica bh. predstavnika, među njima Edin Džeko i trener Miron Muslić, dok bi Kolašinac mogao biti taj “+1”.

Kolašinac je u dresu Schalkea odigrao gotovo 100 utakmica, a navijači ga i danas pamte po borbenosti, energiji i mentalitetu koji se uklapao u duh kluba.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde o povratku. Kolašinac je trenutno član Atalante, s kojom ima ugovor još dva mjeseca, pa će tek naredni period pokazati da li će špekulacije prerasti u konkretan transfer.