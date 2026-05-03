Schalke ponovo među elitom, bh. trojac slavi veliki uspjeh

Schalke 04 izborio je povratak u Bundesligu nakon tri godine, a veliki uspjeh kluba iz Gelsenkirchena posebno je značajan i za bh. fudbal, jer su dio ove priče Miron Muslić, Edin Džeko i Nikola Katić.

Ekipa koju s klupe predvodi Miron Muslić savladala je Fortunu Düsseldorf rezultatom 1:0 i dva kola prije kraja sezone osigurala promociju u najviši rang njemačkog fudbala. Odlučujući gol postigao je kapiten Kenan Karaman u 15. minuti.

Edin Džeko, kapiten reprezentacije BiH, vratio se na teren nakon povrede ramena i u igru ušao u 70. minuti, dok Nikola Katić nije nastupio zbog povrede. Na tribinama Veltins Arene bio je i selektor Zmajeva Sergej Barbarez.

Schalke je nakon ove pobjede došao do 67 bodova i nedostižne prednosti u odnosu na rivale, pa će završnica sezone za navijače “Kraljevsko plavih” proteći u znaku velikog slavlja i povratka među najbolje njemačke klubove.