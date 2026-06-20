Fotografija iz SAD-a posvećena kapitenu Zmajeva izazvala brojne reakcije

Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je fotografiju iz Sjedinjenih Američkih Država koju je posvetio kapitenu reprezentacije Edinu Džeki.

Objava je izazvala brojne reakcije navijača, koji su u komentarima istakli zahvalnost i podršku jednom od najboljih bh. nogometaša svih vremena.

Edin Džeko već godinama je jedna od ključnih figura reprezentacije Bosne i Hercegovine i jedan od najprepoznatljivijih sportista koje je naša zemlja imala. Ovakvi simbolični gestovi Saveza dodatno potvrđuju njegov status u nacionalnom timu, ali i poštovanje koje uživa među navijačima.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dva odigrana kola Svjetskog prvenstva ima jedan osvojen bod. Zmajevi su u prvom kolu remizirali s Kanadom rezultatom 1:1, a potom su poraženi od Švicarske rezultatom 1:4.

Naredni susret reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Katara u srijedu, 24. juna, od 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. Pobjeda u toj utakmici Zmajevima je neophodna kako bi zadržali šanse za plasman u nokaut fazu takmičenja.