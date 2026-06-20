BiH prati rasplet grupe C, Brazil bi mogao indirektno pomoći Zmajevima

Poraz Škotske od Maroka rezultatom 1:0 mogao bi imati značaj i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, jer se rasplet u grupi C odvija na način koji bi mogao ići u prilog Zmajevima.

Maroko je pobjedom u drugom kolu grupe C, u utakmici odigranoj u Bostonu, napravio veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu. Škotska je, s druge strane, ostala na tri boda koja je ranije osvojila protiv Haitija.

Takav rezultat dodatno je zakomplikovao situaciju za Škote pred posljednje kolo grupne faze, u kojem ih očekuje veoma težak duel protiv favorizovanog Brazila.

Ukoliko Škotska ne uspije iznenaditi Brazil i ostane na sadašnja tri boda, vrlo je moguće da grupnu fazu završi na trećem mjestu, pod uslovom da Haiti u završnici ne napravi veliko iznenađenje.

Upravo bi takav scenarij mogao biti važan za Bosnu i Hercegovinu, koja i dalje traži put među 32 najbolje reprezentacije turnira.

Podsjetimo, osam od ukupno 12 trećeplasiranih reprezentacija izborit će plasman u nokaut fazu, zbog čega će u završnici grupne faze svaki bod, ali i svaki gol, imati posebnu težinu.

Bosnu i Hercegovinu u posljednjem kolu grupe B očekuje utakmica protiv Katara. Eventualna pobjeda donijela bi Zmajevima četiri boda i vrlo vjerovatno treće mjesto u grupi.

U tom slučaju BiH bi već imala bolji bodovni učinak od moguće trećeplasirane Škotske, koja bi nakon eventualnog poraza od Brazila ostala na tri boda. Drugim riječima, Zmajevi bi u toj računici već ostavili jednu reprezentaciju iza sebe u posebnom poretku trećeplasiranih selekcija, što može biti veoma važno u borbi za osminu finala.

Konačan rasplet zavisit će i od rezultata u ostalim grupama, ali jasno je da svaki ishod koji neku trećeplasiranu reprezentaciju ostavlja na tri boda može ići u korist bh. tima.

Zbog toga će navijači Bosne i Hercegovine s posebnom pažnjom pratiti završnicu grupe C, u kojoj bi Brazil u posljednjem kolu mogao indirektno pomoći Zmajevima ukoliko opravda ulogu favorita protiv Škotske.

Za BiH je računica u ovom trenutku jasna. Prvi i najvažniji uslov je pobjeda protiv Katara. Bez tri boda u toj utakmici sve ostale kalkulacije gube smisao.

U slučaju trijumfa, Zmajevi bi stigli do četiri boda, ostali u ozbiljnoj konkurenciji za jedno od mjesta koja vode dalje i s mnogo više optimizma čekali rasplet u ostalim grupama.