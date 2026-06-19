Barbarez nakon poraza poslao emotivnu poruku navijačima: “Naš zajednički put nije završen”

Sergej Barbarez obratio se navijačima Bosne i Hercegovine nakon teškog poraza od Švicarske rezultatom 4:1 na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, poručivši da reprezentacija i dalje vjeruje u svoj san i da borba za plasman u osminu finala nije završena.

Selektor Zmajeva zahvalio se navijačima na podršci koju su pružili reprezentaciji u Seattleu, naglasivši da dolazak velikog broja bh. navijača na jedan od najvećih stadiona na svijetu predstavlja potvrdu privrženosti reprezentaciji i državi.

„Doći juče u onolikom broju na jedan od najvećih i najljepših stadiona na svijetu nije mala stvar. Zato vas volim i respektujem iz dna duše“, napisao je Barbarez.

Njegova poruka dolazi nakon utakmice koja je donijela veliko razočarenje navijačima, ali nije ugasila nadu. Bosna i Hercegovina je protiv Švicarske doživjela uvjerljiv poraz, međutim još uvijek ima priliku da kroz posljednje kolo grupne faze izbori plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Barbarez je podsjetio da je reprezentacija i prije dvije godine prolazila kroz teške trenutke, ali da je upravo iz takvih situacija gradila karakter koji ju je doveo do historijskog nastupa na Mundijalu.

„Pokazali smo da imamo snagu i mentalitet nastaviti dalje. Kako prije dvije godine, tako će biti i za pet dana u Seattleu“, poručio je selektor.

Njegove riječi nadovezuju se na atmosferu koja prati reprezentaciju od početka prvenstva. Nakon historijskog gola Jove Lukića protiv Kanade, euforije koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu i rekordne podrške navijača u Sjedinjenim Američkim Državama, uslijedio je bolan poraz od Švicaraca. Ipak, selektor smatra da upravo sada reprezentacija najviše treba podršku svojih navijača.

Posebno je naglasio da reprezentacija predstavlja zajednički projekat igrača, stručnog štaba i navijača.

„Nadam se svim srcem da ću vas na sljedećoj utakmici vidjeti u još većem broju, jer vi ste prvi ti koji su zaslužili da snovi još traju i da ponovo pišemo našu fudbalsku historiju“, naveo je Barbarez.

Na kraju obraćanja ponovio je slogan koji je posljednjih mjeseci postao zaštitni znak reprezentacije Bosne i Hercegovine.

„Sad je vrijeme za naš slogan DREAMBIGDREAMBIH.“

Poruka selektora dolazi u trenutku kada reprezentaciju očekuje odlučujući susret protiv Katara. Upravo ta utakmica mogla bi odrediti hoće li se san o osmini finala nastaviti ili će nastup Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu završiti već nakon grupne faze. Za sada je jasno samo jedno, Barbarez ne odustaje, a od navijača traži da učine isto.