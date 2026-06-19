Ženska sudijska trojka ispisala historiju na Svjetskom prvenstvu 2026

Ženska sudijska trojka predvođena Amerikankom Tori Penso ispisala je novo poglavlje historije na Svjetskom prvenstvu 2026, vodeći utakmicu između Češke i Južne Afrike u Atlanti.

Tori Penso, Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt činile su potpuno ženski sudijski tim koji je dijelio pravdu u meču grupne faze između Češke i Južne Afrike, završenom rezultatom 1:1. Prema podacima U.S. Soccera, riječ je o jedinoj potpuno ženskoj sudijskoj trojci na ovogodišnjem Mundijalu, a njihov nastup predstavlja jedan od najsnažnijih simbola većeg uključivanja žena u najvažnije fudbalske događaje.

Penso je u ovom susretu bila glavna sutkinja, dok su joj asistirale Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt. Američka sutkinja je tokom utakmice dosudila penal za Južnu Afriku nakon igranja rukom u kaznenom prostoru, a Bafana Bafana je iz tog meča uspio izboriti remi.

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Ženska sudijska trojka kao poruka rodne ravnopravnosti

Nastup koji su imale Tori Penso, Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt daleko je više od fudbalske statistike. Ženska sudijska trojka na muškom Svjetskom prvenstvu potvrđuje da se granice u sportu pomjeraju, posebno u prostoru koji je decenijama bio gotovo potpuno rezervisan za muškarce.

Fudbal se posljednjih godina sve snažnije otvara prema ženama, ne samo kroz razvoj ženskih liga i reprezentativnih takmičenja, već i kroz prisustvo žena na sudijskim, trenerskim i rukovodećim pozicijama. Ovakvi primjeri šalju jasnu poruku da se kvalitet, znanje i autoritet na terenu ne mogu mjeriti spolom, nego spremnošću, iskustvom i sposobnošću donošenja odluka pod najvećim pritiskom.

Prva žena koja je ikada sudila utakmicu na muškom Svjetskom prvenstvu bila je Francuskinja Stéphanie Frappart. Ona je 1. decembra 2022. godine u Kataru vodila meč između Kostarike i Njemačke, čime je otvorila vrata generacijama sutkinja koje danas dobijaju priliku na najvećoj sceni.

Tori Penso je tako postala tek druga žena koja je bila glavna sutkinja na utakmici muškog Svjetskog prvenstva, nastavljajući put koji je Frappart započela prije četiri godine. ESPN je ranije objavio da je Penso za utakmicu Češke i Južne Afrike određena upravo kao druga žena u historiji koja će voditi meč na muškom Mundijalu.

Tori Penso već ima veliko iskustvo na najvećoj sceni

Penso je rođena u Stuartu na Floridi, a njen put u fudbalu počeo je još u djetinjstvu. Prema dostupnim biografskim podacima, fudbalom se počela baviti kao djevojčica, a kasnije je izgradila sudijsku karijeru koja ju je dovela do najvećih međunarodnih utakmica.

Jedan od najvažnijih trenutaka u njenoj karijeri bio je finalni meč Svjetskog prvenstva za žene 2023. godine između Španije i Engleske. Time je postala prva američka sutkinja koja je sudila jedno finale Svjetskog prvenstva.

Tori Penso je bila i među 117 službenih lica izabranih za FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2025. godine, koje je okupilo 35 glavnih sudija, 58 pomoćnih sudija i 24 VAR službena lica. FIFA je tada naglasila da su za takmičenje birani arbitri iz 41 nacionalnog saveza.

Uz Penso, važan dio ovog historijskog trenutka bile su Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt. Nesbitt je već ranije bila među ženama koje su bile dio sudijskih timova na velikim muškim takmičenjima, dok je Mayo ovim nastupom dodatno potvrdila rastuću ulogu američkih sutkinja na međunarodnoj sceni.

Ženski fudbal sve snažnije ruši predrasude

Posljednjih godina ženski fudbal bilježi veliki rast gledanosti, ulaganja i takmičarskog kvaliteta. Dobar primjer je ženska reprezentacija Engleske, popularne Lavice, koje su osvojile Evropsko prvenstvo 2022. i 2025. godine, čime su dodatno učvrstile status jedne od najuspješnijih evropskih selekcija.

Njihov uspjeh pokazuje koliko se ženski fudbal promijenio u kratkom periodu. Od sporta koji je dugo bio potcijenjen, ženski fudbal danas puni stadione, donosi velike televizijske prijenose i stvara nove uzore za djevojčice koje žele igrati, suditi ili voditi klubove.

Zbog toga nastup koji je imala ženska sudijska trojka na Svjetskom prvenstvu 2026 nije samo historijski trenutak za Tori Penso, Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt. To je i važna poruka za cijeli fudbalski svijet, jer pokazuje da se najviši nivo takmičenja sve više otvara prema jednakim šansama.

Utakmica između Češke i Južne Afrike ostat će upisana po rezultatu 1:1, ali i po činjenici da je na terenu pravdu dijelila ženska sudijska trojka koja je još jednom pokazala da historija fudbala više ne pripada samo igračima i selektorima, nego i ženama koje svojim radom mijenjaju izgled igre.

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