Nova pravila za kartone na SP 2026: Evo kada se brišu žuti i šta donosi crveni karton

Nova pravila za kartone na Svjetskom prvenstvu 2026. godine donijela su nekoliko važnih promjena koje bi navijačima, ali i igračima, mogle biti posebno važne tokom praćenja utakmica.

FIFA je za ovogodišnji Mundijal prilagodila disciplinska pravila zbog proširenog formata takmičenja i većeg broja utakmica. Najviše pažnje izazvale su promjene koje se odnose na žute kartone, jer se oni više ne prenose kroz cijelo takmičenje na isti način kao ranije.

Nova pravila za kartone i žuti kartoni

Prema pravilima za SP 2026, pojedinačni žuti kartoni brišu se nakon završetka grupne faze. To znači da igrač koji u grupi dobije jedan žuti karton, a njegova reprezentacija prođe dalje, u nokaut fazu ulazi bez tog opterećenja.

Ipak, ako igrač dobije dva žuta kartona u dvije različite utakmice prije brisanja kartona, automatski propušta naredni meč. Dakle, jedan žuti se briše, ali dva žuta u tom periodu i dalje znače suspenziju.

FIFA je uvela još jedno brisanje žutih kartona, nakon četvrtfinala. Time se želi smanjiti mogućnost da važni igrači propuste polufinale ili finale samo zbog kartona koji su nosili iz ranijih faza takmičenja.

U kakvoj je poziciji BiH pred utakmicu sa Švicarskom?

Uoči sutrašnje utakmice protiv Švicarske, reprezentacija Bosne i Hercegovine nema suspendovanih igrača zbog kartona, ali nekoliko Zmajeva mora biti posebno oprezno.

U prvom kolu protiv Kanade žute kartone dobili su Ermedin Demirović, Jovo Lukić i Nikola Katić, što znači da bi svaki od njih eventualnim novim žutim kartonom protiv Švicarske automatski propustio naredni susret.

Šta se dešava ako igrač dobije crveni karton?

Kod crvenih kartona pravilo je mnogo jasnije. Igrač koji dobije direktan crveni karton, ili crveni karton nakon drugog žutog, automatski propušta narednu utakmicu svoje reprezentacije.

U zavisnosti od težine prekršaja, FIFA može izreći i dodatnu kaznu, što znači da suspenzija ne mora ostati samo na jednoj utakmici.

Nova pravila za kartone posebno su zanimljiva i zbog ponašanja na terenu. Igrač koji tokom konfrontacije s protivnikom prekriva usta može biti sankcionisan crvenim kartonom. Ova mjera uvedena je kako bi se spriječilo prikrivanje mogućih uvredljivih ili diskriminatornih riječi tokom rasprava na terenu.

Crveni karton može dobiti i igrač koji napusti teren u znak protesta zbog sudijske odluke. Isto se može odnositi i na članove stručnog štaba ako podstiču igrače na takav potez.

Zašto je FIFA mijenjala pravila?

Svjetsko prvenstvo 2026. igra se u proširenom formatu sa 48 reprezentacija, zbog čega će put do završnice biti duži nego ranije. Upravo zato FIFA je odlučila prilagoditi sistem kartona kako bi takmičenje bilo pravednije i kako bi se smanjio broj suspenzija u najvažnijim utakmicama.

Za navijače je najvažnije zapamtiti da se jedan žuti karton briše nakon grupne faze i ponovo nakon četvrtfinala. Međutim, dva žuta kartona u istom obračunskom periodu i dalje znače suspenziju za narednu utakmicu.

Nova pravila za kartone tako bi mogla imati veliki utjecaj na taktiku selektora, posebno u utakmicama nokaut faze, gdje jedan karton može promijeniti plan za naredni susret.

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