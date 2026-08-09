Lana Pudar predvodi BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar spremna je za nastup na Evropskom seniorskom prvenstvu koje će od 10. do 17. augusta biti održano u Parizu.

Dvadesetogodišnja Mostarka u francusku prijestolnicu dolazi nakon višemjesečnih priprema i godine provedene u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je trenirala u okviru Virginia Swimming & Diving programa. Uz nju će biti i trener Damir Đedović.

Pudar će biti jedna od najvećih uzdanica reprezentacije Bosne i Hercegovine, a iza sebe već ima bogato iskustvo sa najvećih evropskih i svjetskih takmičenja. Na evropskim prvenstvima osvojila je tri seniorske medalje – zlato i bronzu u Rimu 2022. godine te srebro u Beogradu 2024. godine.

Mostarska plivačica iza sebe ima i nastupe na dvije Olimpijade, kao i dvije zlatne medalje sa Mediteranskih igara. Ukupno je na najvećim seniorskim takmičenjima osvojila sedam medalja, čime je postala najuspješnija plivačica u historiji Bosne i Hercegovine.

Nakon Evropskog prvenstva u Parizu, Pudar bi trebala nastupiti i na Mediteranskim igrama u Tarantu, koje će biti održane od 21. augusta do 2. septembra. Tamo će pokušati odbraniti dvije zlatne medalje osvojene na prethodnim igrama u Oranu.

Pored Lane Pudar, Plivački klub Orka u Parizu će predstavljati i hrvatska reprezentativka Amina Kajtaz, što dodatno potvrđuje kvalitet rada mostarskog kluba.

Bh. javnost s velikim očekivanjima prati nastup Lane Pudar, koja će u Parizu pokušati još jednom potvrditi mjesto među najboljim evropskim plivačicama.