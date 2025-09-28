Esma Dizić u Bratislavi oborila rekord Lane Pudar

Ovog vikenda u Bratislavi se održava međunarodni plivački miting “Orca children cup 2025” na kojem boje Bosne i Hercegovine brane takmičari Plivačkog kluba Aquafit iz Sarajeva.

Miting u glavnom gradu Slovačke protiče u znaku mlade Esme Dizić koje je postavila dva državna rekorda Bosne i Hercegovine.

Nakon što je juče prvog dana takmičenja postala vlasnica najboljeg bh. vremena za djevojčice do deset godina u disciplini 100 prsno (1.25.70), danas je briljirala i na dionici 50 metara delfin.

Sa rezultatom 32.68 ooborila je rekord koji je do danas bio u vlasništvu najbolje plivačice Bosne i Hercegovine Lane Pudar (32.69).

Svoj nastup u Bratislavi upotpunila je i zlatnim medaljama, te tako još jednom istakla kandidaturu za buduće vrhunske rezultate ne najvećim međunarodnim takmičenjima.

Takmičarka Plivačkog kluba Aquafit iz Sarajeva u svojoj kolekciji od ranije ima još tri državna rekorda u kategoriji mlađih kadetkinja u disciplinama 50 metara slobodno i 200 metara slobodno, te na 1.500 metara slobodno.

– Rezultati postignuti u Bratislavi plod su napornog truda, rada i odricanja naše Esme Dizić. Nova dva državna rekorda su nagrada za sve što je radila tokom proteklih godina. Želimo da vjerujemo da je ovo samo početak onog najboljeg što slijedi. Uz Esmu, u ekipi Plivačkog kluba Aquafit, imamo još nekoliko sjajnih plivača i plivačica koji se takođe u Sarajevo vraćaju sa odličnim rezultatima i medaljama, te će u skoroj budućnosti takođe istaći svoju kandidaturu za rušenje državnih rekorda Bosne i Hercegovine – rekao je Bakir Hadžiahmetović, šef stručnog štaba Plivačkog kluba Aquafit Sarajevo.

Prvog dana takmičenja u Bratislavi, takođe članica Plivačkog kluba Aquafit Sarajevo, Nađa Šeper osvojila je srebro i bronza. Njen klupski kolega Jan Radenović plivao je do dva srebra i bronze, dok je Vedad Avdić bio bronzani. Ekipu još čine Faruk Avdić, Džan Smajlhodžić, Uma Mujan i Lamija Čajić, saopćeno je iz kluba.