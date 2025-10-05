Kriptovaluta u usponu: Bitcoin srušio historijski rekord

Bitcoin je prvi put u svojoj 17-godišnjoj historiji premašio vrijednost od 125.000 američkih dolara, čime je srušio dosadašnji rekord i potvrdio status najvažnije svjetske kriptovalute.

Prema podacima portala CoinGecko, vrijednost Bitcoina porasla je na novi maksimum tokom azijskog trgovačkog dana, uz promet od gotovo 50 milijardi dolara u posljednja 24 sata.

Kako je broj ulagača rastao, tako je i cijena naglo skočila, a unutar samo jednog sata propalo je gotovo 100 miliona dolara oklada koje su bile postavljene na pad vrijednosti Bitcoina. Prema podacima CoinGlassa, u posljednja 24 sata više od 200 miliona dolara tzv. short pozicija moralo je biti zatvoreno, što znači da su investitori koji su računali na pad cijene morali kupovati Bitcoin da bi pokrili gubitke – potez koji je dodatno podigao vrijednost kriptovalute.

Rast Bitcoina potaknut je kombinacijom povoljnih globalnih ekonomskih okolnosti i sve većeg interesa velikih institucionalnih investitora. Analitičari koje je kontaktirao Decrypt procjenjuju da će potražnja za BTC-om nastaviti rasti, iako se ranije ove sedmice činilo da je tržište u blagom zastoju.

Bitcoin kao sigurno utočište u kriznim vremenima

Samo u ovoj sedmici, vrijednost Bitcoina skočila je za impresivnih 14 posto.

Porast je povezan s povećanim interesom investitora za decentraliziranu imovinu nakon što američki zakonodavci nisu uspjeli postići dogovor o federalnom budžetu, što je dovelo do privremenog gašenja vladinih institucija, izvještava CNBC.

„Gašenje je ovaj put važno“, napisao je Geoff Kendrick iz banke Standard Chartered. „Tokom prethodnog Trumpovog gašenja (od 22. decembra 2018. do 25. januara 2019.) Bitcoin je bio na drugačijem mjestu nego sada, pa tada nije imao značajniji rast.“

„Ove godine, međutim, Bitcoin se kreće u skladu s rizicima američke vlade, što se najbolje vidi kroz njegovu povezanost s terminskom premijom američkih trezorskih zapisa,“ dodao je Kendrick.

Očekivanja i kretanja na drugim tržištima

Analitičari Standard Chartered banke očekuju da će Bitcoin uskoro dosegnuti novi vrhunac i dostići vrijednost od 135.000 dolara.

Trgovci se, suočeni s rastućim političkim i ekonomskim napetostima, sve više okreću kriptovalutama i sigurnim ulaganjima. Cijena zlata na svjetskom tržištu porasla je za 0,5 posto, dosegnuvši 3.876,55 dolara po unci, što predstavlja tjedni rast veći od dva posto.

Uprkos globalnim neizvjesnostima, dio investitora okrenuo se i berzanskim ulaganjima. Indeksi S&P 500 i Nasdaq Composite zabilježili su u petak rast od 0,5 odnosno 0,27 posto, što pokazuje da povjerenje na tržištima i dalje postoji, iako se sve veći broj ulagača oslanja na Bitcoin kao na svojevrsno „sigurno utočište“ u vremenima ekonomske nestabilnosti.