Esma Dizić oborila i treći bh. rekord

Mlada plivačica sarajevskog Plivačkog kluba Aquafit, Esma Dizić, zaključila je svoj nastup na međunarodnom mitingu “Orca children cup 2025” u Bratislavi obaranjem i trećeg državnog rekorda Bosne i Hercegovine.

Nakon što je jučer postavila najbolje bh. vrijeme za djevojčice do 10 godina u disciplini 100 metara prsno (1:25.70), a jutros na 50 metara delfin oborila rekord Lane Pudar sa rezultatom 32.68, Dizić je u popodnevnom programu briljirala i na 100 metara slobodno.

Dionicu je isplivala u vremenu 1:07.10, čime je oborila rekord reprezentativke Iman Avdić (1:07.72). Nastup u Bratislavi zaokružila je i osvajanjem zlatnih medalja.

Esma Dizić u svojoj kolekciji već ima tri državna rekorda u kategoriji mlađih kadetkinja – u disciplinama 50 i 200 metara slobodno, te na 1.500 metara slobodno, saopšteno je iz PK Aquafit.