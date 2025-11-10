Kenan Dračić postavio novi apsolutni rekord BiH na 200 metara slobodno

Ali Huremović
Na Međunarodnom plivačkom mitingu Mladost, održanom u Zagrebu 8. i 9. novembra 2025. godine, tuzlanski plivač Kenan Dračić ostvario je izvanredan niz rezultata, potvrdivši status jednog od najuspješnijih mladih sportista Bosne i Hercegovine.

Prvog dana takmičenja Dračić je osvojio zlatnu medalju u apsolutnoj kategoriji na 400 metara slobodno, s vremenom 3:49.57, čime je najavio odličnu formu pred nastavak mitinga.

Međutim Dračić se nije zaustavio samo na zlatu, već narednog dana oborio je apsolutni rekord Bosne i Hercegovine u disciplini 200 metara slobodno, isplivavši dionicu u vremenu 1:43.97 i srušivši prethodni rekord od 1:45.07. Tim rezultatom postao je vlasnik 14. najbržeg vremena u Evropi i osvojio pehar za najbolji bodovani rezultat prema tablicama Svjetske plivačke federacije (World Aquatics).

Iz Plivačkog kluba Sport Time ističu da je riječ o jednom od najboljih rezultata u historiji bh. plivanja, vrijednom plasmana u finale Evropskog seniorskog prvenstva. Dračić je, uz to, zauzeo i peto mjesto u finalu utrke na 50 metara slobodno, s vremenom 22.34.

Na prestižnom mitingu Mladost 2025 učestvovalo je više od 460 plivača iz 58 klubova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Češke, Slovačke i Indije.

