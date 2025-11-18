Požar u zgradi Vjesnika u Zagrebu, koji je buknuo sinoć nešto poslije 23 sata, podsjetio je region na nedavne tragedije koje su obilježile protekle sedmice. Iz zgrade se ubrzo počeo izbijati gust crni dim, a vatrogasci su potvrdili da se požar širi ventilacijama i kanalima te zahvata više katova i krovište, dok su plamen i dim bili vidljivi iz daljine. Na terenu je angažovano više od pedeset vatrogasaca s dvadeset vozila, a pokušaji obuzdavanja požara traju satima, prenosi 24sata.

Dojava građana govorila je o snažnom plamenu i dimu koji se širio iz viših spratova pa su vatrogasne ekipe odmah po dolasku započele gašenje, uz uključivanje dodatnih snaga zbog brzog širenja vatre. Slični prizori viđeni su nedavno i u Tuzli, gdje je veliki požar guma danima tinjao i širio gust dim koji je prekrivao grad, a samo nekoliko dana kasnije tragedija u Domu penzionera odnijela je sedamnaest života, što je ostavilo dubok trag u javnosti.

Novi slučaj iz Zagreba dodatno je probudio osjećaj nelagode jer je u kratkom periodu region suočen s nizom teških požara, od industrijskih do onih u objektima u kojima borave najranjiviji. Dok vatrogasci u Zagrebu pokušavaju zaustaviti vatru na zgradi Vjesnika, javnost se ponovno vraća pitanjima sigurnosti objekata, održavanja i reakcije nadležnih, posebno nakon potresnih događaja u Tuzli.

Informacije o ovom slučaju prenio je portal 24sata, navodeći da se gašenje očekuje da potraje zbog složenosti konstrukcije i načina širenja vatre.