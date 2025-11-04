U skladištu guma firme Pneumatik u Svetoj Nedelji jutros je oko 11 sati izbio veliki požar koji je uzrokovao gust crni dim vidljiv s velike udaljenosti, javlja Index.hr.

Požar je izbio u Ulici dr. Franje Tuđmana, a na terenu su svetonedeljski vatrogasci uz pomoć vozila s ljestvama. Zbog razmjera požara, pozvane su i dodatne vatrogasne jedinice. Prema prvim informacijama, u požaru je lakše povrijeđen jedan radnik.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje Ivan Štimac potvrdio je da se vatra širi unutar skladišta, gdje je temperatura dostigla i do 1000 stepeni Celzijusa, što znatno otežava gašenje.

Zbog gustog dima i onečišćenog zraka, Osnovna škola Vladimir Deščak obavijestila je roditelje da su svi učenici na sigurnom u zatvorenom prostoru, bez korištenja klima uređaja i uz zatvorene prozore. Prilikom izlaska iz škole učenicima će biti podijeljene zaštitne maske kako bi se spriječilo udisanje dima, javlja Radio Sveta Nedelja.

Uzroci požara još uvijek nisu poznati, a vatrogasci i dalje intenzivno rade na njegovom gašenju.