Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, Povrijeđen radnik, ogromne količine dima

Nedžida Sprečaković
Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, Povrijeđen radnik, ogromne količine dima
Foto: Index.hr

U skladištu guma firme Pneumatik u Svetoj Nedelji jutros je oko 11 sati izbio veliki požar koji je uzrokovao gust crni dim vidljiv s velike udaljenosti, javlja Index.hr.

Požar je izbio u Ulici dr. Franje Tuđmana, a na terenu su svetonedeljski vatrogasci uz pomoć vozila s ljestvama. Zbog razmjera požara, pozvane su i dodatne vatrogasne jedinice. Prema prvim informacijama, u požaru je lakše povrijeđen jedan radnik.

Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, Povrijeđen radnik, ogromne količine dima
Foto: Index.hr

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje Ivan Štimac potvrdio je da se vatra širi unutar skladišta, gdje je temperatura dostigla i do 1000 stepeni Celzijusa, što znatno otežava gašenje.

Zbog gustog dima i onečišćenog zraka, Osnovna škola Vladimir Deščak obavijestila je roditelje da su svi učenici na sigurnom u zatvorenom prostoru, bez korištenja klima uređaja i uz zatvorene prozore. Prilikom izlaska iz škole učenicima će biti podijeljene zaštitne maske kako bi se spriječilo udisanje dima, javlja Radio Sveta Nedelja.

Uzroci požara još uvijek nisu poznati, a vatrogasci i dalje intenzivno rade na njegovom gašenju.

Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, Povrijeđen radnik, ogromne količine dima
Foto: Index.hr

pročitajte i ovo

Istaknuto

Požar u Ulici Zlatana Mešića: Povrijeđena žena, pričinjena velika šteta

Vijesti

Požar putničkog vozila u Rapatnici: Vatrogasci brzom intervencijom spriječili širenje vatre

Vijesti

PVJ Srebrenik imala intervenciju u Dreniku, stabilno stanje na području TK

BiH

Novi detalji o požaru na pijaci Arizona: Bez povrijeđenih, istraga traje

Vijesti

Veliki požar na pijaci “Arizona” u Brčkom: U potpunosti izgorjela hala...

Vijesti

Požar automobila u mjestu Sladna

Istaknuto

Vlada TK rasporedila 650.000 KM vjerskim zajednicama i donijela kadrovske odluke

Istaknuto

Vlada TK usvojila finansijski plan Službe za zapošljavanje i periodični izvještaj Budžeta

Istaknuto

EBRD i Tuzlanski kanton potpisuju grant za energetsku obnovu 169 javnih objekata

Vijesti

Ombudsmani BiH: Djeca iz TK žrtve trgovine ljudima, ne navođenja na prostituciju

Istaknuto

Nastavlja se istraga protiv policajaca iz Tuzlanskog kantona, šta je sljedeći korak?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]